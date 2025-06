Elu24 vahendas Coca-Cola Baltikumi öeldut, et kokku leiab pudelitelt ligi sada erinevat eesnime ning lisaks ligi 50 hüüdnime. Valik tugineb statistilistele andmetele, võttes arvesse nimede populaarsust Z- ja Y-generatsiooni seas. Ehk et kampaaniaga keskenduti nooremale põlvkonnale ja ju siis statistika näitas, et neid nimesid on selles generatsioonis kõige rohkem.

​Siiski on siin käärid. Kui mõelda statistikale, siis slaavipäraseid nimesid on üldiselt vähem, samas kannavad Eesti inimesed lisaks eestipärastele ka rahvusvahelisi nimesid. See loobki olukorra, et venepäraste nimede kandjaid on teistega võrreldes rohkem, sest nende nimede valik on lihtsalt väiksem. Statistiliselt on kõik ju korrektne ning Alekseisid ongi meil nimede statistika järgi üle 6550, kuid Artureid ainult ligi 3800.