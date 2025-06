JUHTKIRI Fantoomid ei tohiks hääletada

Vajadusest Eesti jalgpalli liidu pikaaegne juht Aivar Pohlak välja vahetada on räägitud igal aastal üha valjemalt ja valjemalt. Ette heidetakse kehvi sportlikke tulemusi, raha pööritamist omade ringis, halba suhtluskultuuri ja palju muud. Nädala pärast ees seisvate valimiste eel on Pohlak asunud ise pakkuma tõendusmaterjali, et võimuvahetus on hädavajalik.