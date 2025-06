Öösel paistab kuu kui maasikas

Igale täiskuule aastas on antud oma nimetus, mis peegeldab looduses toimuvat või aastaajaga seotud muutusi, kirjutab skyatnightmagazine.com . Näiteks veebruari täiskuud nimetatakse lumekuuks ja juuli täiskuu on sarvekuu, sest sel ajal hakkavad hirvesokud kasvatama uusi sarvi.

​Maasikakuu ei pruugi paista roosa või punane nagu maasikas, kuid et see on horisondi lähedal, võib see mõnikord näida oranž või punakas.