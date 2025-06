Kas kodukohviku pidaja peab makse maksma? Maksuamet selgitab

Et ettevalmistused on põhjalikud, tasub maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juhtivspetsialisti Aune Maria Marjapuu sõnul igal osalejal hoolikalt läbi mõelda, milline on tema tegevuse eesmärk: kas see on lihtsalt tore kogukondlik tegevus või ka teadlik tuluteenimise viis.