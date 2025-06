Kodukohvikute karussell keerleb edasi: Põhja-Sakala vald jätkab 29 kohvikuga

Põhja-Sakala valla aiakohvikute nädalavahetus on osa Suure-Jaani muusikafestivalist. Aiakohvikute päeva korraldaja Viivika Lepp märkis, et see on justkui eelmäng festivalile, mille ajal liigub piirkonnas palju külalisi, sealhulgas neid, kes enne jaanipäeva kodukohta tulevad. "See on ideaalne võimalus astuda naabri aeda ja maitsta tema pakutavat."