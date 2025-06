Musta tulevikustsenaariumi puhul päästavad Eesti näljast kala, teravili ja piim

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi andmetel on Eestis toiduga isevarustatus väga tugev kalatoodete, piima ja teravilja osas​ . Veiseliha puhul katab toodang sisetarbimise taseme, samal ajal on sealiha, linnuliha ja munade puhul sõltuvus impordist endiselt suur. Ministeeriumi põllumajanduspoliitika peaspetsialist Renata Tsaturjani nentis, et kõige kriitilisemad on puu- ja köögiviljade valdkond, kus kodumaine tootmine katab vaid väikese osa vajadusest. Avamaaköögivilja isevarustatus kahanes mullu ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu 29 protsendi tasemele, viimase viie aasta keskmine isevarustatuse tase on olnud 43 protsenti.