Kohtumajja kolivast Viljandi täiskasvanute gümnaasiumist saab riigikool

Minister Kristina Kallas teatas pressiteate vahendusel, et riigi õppeasutusena on koolil edaspidi suuremad võimalused koostööks teiste riigikoolidega nii Viljandimaal kui kogu Eestis.

"Riigikoolide võrgustikus on hõlpsam kasutada ühiseid ressursse ning mitmekesistada noorte õppimisvõimalusi," sõnas minister. Muudatus on osa riiklikust kavast, et vastutus keskhariduse andmisel läheks üha rohkem üle riigile.

Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov on veendunud, et Viljandi täiskasvanute gümnaasium on ka riigi alluvuses heaperemehelikult hoitud. "Kõrgel tasemel täiskasvanuhariduse andmine Viljandis jätkub ja koolijuhiks jääb edasi senine direktor Mall Kõiv, kes on gümnaasiumi juhtinud 18 aastat," ütles Konovalov.