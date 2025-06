Päril naist rünnanud koera omanik palus vabandust ning politsei teda ei karista

Politsei teatel on agressiivselt käitunud koera omanik ohvrilt vabandust palunud ning teadaolevalt oli see esimene kord, kui see oma territooriumilt välja pääsenud koer või mõni teine samale omanikule kuuluv koer oleks selles piirkonnas kedagi rünnanud. Viljandi valla keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe kinnitas Sakalale, et ühtegi teadet Päri kandist pole sama koeraga seoses vallamajja jõudnud.

Koeralt pureda ja kriimustada saanud naine avaldas Sakalale arvamust, et lootis politseilt veidi selgemat ja konkreetsemat käitumist. "Vähemalt nõuet, et koeraomanik teeks oma maja ümber korraliku aia, kust koer välja ei pääseks," pakkus ta välja, sest ehkki politseisse või vallamajja pole sama koeraga seoses varem teateid jõudnud, siis Facebooki Päri küla grupis väidavad vähemalt kolm inimest, et on näinud seda koera küla peal üksi ringi jooksmas ning loom on püüdnud ka varem teisi koeri rünnata.