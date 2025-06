Viljandi haiglas vahetus nõukogu liige

Viljandi haigla nõukogus on neli liiget. Üks koht kuulub sotsiaalministeeriumile ja seda täidab ministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa, kes on ka nõukogu esimees. Teine koht on rahandusministeeriumi oma ning kaks kohta on poliitilised. Reformierakonna kohta täidab linnapea Johan-Kristjan Konovalov ning eelmise koalitsiooni perioodist on sotsiaaldemokraatide esindajaks nõukogus õde ja koduõde Linda Jürisson.