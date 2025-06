Kõik ​Pinska tehased on väljas Eesti esimesel elamumessil, kus rajatakse tuleviku elukeskkonda. Nemad on sinna püstitanud ühe kümnest majast, mida messirahvas saab uudistamas käia. Nii mõneski on see juba mõtteid tekitanud.

Foto: Erakogu