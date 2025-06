Kui linna peaarhitekt märkas, et taastataval katusel on aluskate ja enamik roovitusest juba paigas, tekkis tal küsimus, kuhu jääb vintskap, ning ta palus töö seisma panna. Esmaspäevaks oli linnavalitsus saanud kinnituse, et vintskap taastatakse.

Ühel juuni avanädala päeval märkas Viljandi peaarhitekt Vabaduse platsi ääres seisvast riigimajast mööda sõites, et hoone katusevahetusega on jõutud sinnamaale, et alusmaterjal on paigas ja roovitus enamalt jaolt peal, kuid vintskappi enam pole.