Teenekas õpetaja läks puhkusele, kuid lubas maalimist jätkata

"Kersti otsustas, et läheb puhkama – ta on olnud siin juba kolmkümmend aastat," rääkis akadeemia etenduskunstide õppekava teatrikunsti visuaaltehnoloogia eriala juht Eve Komissarov. "Kalju Komissarov kutsus ta siia teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava käima lükkama. Nii et Kersti ongi see, kes on selle kujundanud selliseks, nagu ta meil tänapäeval on. Nüüd on kokku neli eriala, vahepeal lisandus multimeedia, mis nüüd on videokujunduse nime all. Kersti on megasuure töö ära teinud!"