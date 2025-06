Hansalaada peakorraldaja Kätrin Hanschmidt ütles Sakalale, et trahvide rohkus tuli ka korraldajatele suure üllatusena. "Me isegi saime trahvi, kui tõstsime Raekoja pargi juures oma asju maha. Kaubik oli osaliselt kõnniteel ja põhjenduseks toodi kõnniteele sisenemise takistamine. Trahvi suurus oli 40 eurot," rääkis ta. Lisaks said saunakütjad meestehoiu juures trahvi koguni kaks korda. "Bonifatiuse gildi kuluks trahvidele kujunes kokku 120 eurot," märkis Hanschmidt.