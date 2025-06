Jean-Michel Jarre on püstitanud Guinnessi rekordeid, esinedes muu hulgas Place de la Concorde’il Pariisis miljonile, Houstonis 1,3 miljonile, La Défense’is Pariisis 2,5 miljonile ja Moskvas 3,5 miljonile kuulajale.

Jean-Michel Jarre on legend. Albumi "Oxygène" (1976) ilmumine pööras elektroonilises muusikas põhimõtteliselt uue lehekülje. Sellest möödunud aja jooksul on Jarre andnud välja paarkümmend albumit, mida on müüdud ligi 100 miljonit. Ta ei puhka loorberitel, vaid otsib alati midagi uut.