RAGNAR KLAVAN Teekond Liverpooli ei pea algama Tallinnast

Praegu seisab Eesti jalgpall silmitsi suure murega: selliste unistuste sünniks pole võrdseid võimalusi. Liiga palju sõltub klubide asukohast: kas lähedal on vajalik taristu, toetavad lapsevanemad, treenerid või lihtsalt transport, et saaks üldse mängule minna.

Olen viimase poole aasta jooksul vestelnud kümnete klubide esindajatega üle kogu Eesti. Jalgpallikärajatel arutasime ühiselt, mida on vaja selleks, et jalgpall ei muutuks vaid suurlinna mänguks. Need on olulised mõtted, millega tuleb tegeleda, sest nendest sõltub paljude noorte unistus.