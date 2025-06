Otseülekanne Viljandimaa laulu- ja tantsupeolt "Oma lood ja laulud"

See on pidu, mille repertuaaris on nii meie maakonna tantsujuhtide omaloomingut kui ka kooridele tuntud laule Viljandist. Kindlasti ei puudu peolt ka XXVIII laulupeo ja XXI tantsupeo "Iseoma" parimad palad ja need kaks kokku pannes rullubki lahti just meie moodi "Iseoma" pidu.