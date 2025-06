Omal ajal, ettevõtliku suusahüppetreenerina asutas Hillar Hein treeneritöö kõrvale perefirma, et suusalendureile kombinesoone valmistada. Nüüdseks on see töö möödas. Nüüd on vana suusahunt pensionil ja sel suvel mööduvad tema päevad Viljandi järve ääres. Enne paadisõiduhooaega jõudis ta laenutusputkale värskenduskuuri teha, paatidele puuduvaid istmeid meisterdada ja aerusid kohendada.