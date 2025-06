HANS VÄRE Hakkame mudeli mudeldamise asemel inimkeeles rääkima

Üks Viljandi loomeinimene, kelle töö käib suures osas projektirahaga, tõdes hiljuti, et kui Kultuurkapitali ja omavalitsuse toetustes orienteerub ta nagu rahvatantsujuht "Tuljakus", siis Euroopa Liidu projektide keel on sedavõrd mõistetamatu, et nendest hoiab ta suurtest summadest hoolimata eemale.