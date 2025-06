Kes jookseb Trepimäest üles kiiremini kui 28,67 sekundit?

Teadupärast vajab Trepimägi remonti ja see on peagi ka plaanis. Küsimusele, kas trepid ikka jooksjatele vastu peavad, vastas korraldaja Kalle Küttis spordiklubist Lui: "Ma arvan, et saavad joostud seal. Läbi ei vaju, oleme ise selle läbi käinud. Nii raskeid mehi ju ka pole – ega seal sumomehed jookse."

Tõdemus, et see jääb nüüd viimaseks jooksus vanal Trepimäel – järgmine tuleb juba uutel treppidel –, pani Küttise mõtlema. "Loodame väga," lausus ta. "Samas vaadates, mis saagad praegu siin spaa ümber käivad, ei saa öelda, et midagi on siin maailmas kindel."