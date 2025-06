Teibaraha kiire kokkusaamine oli noorsportlasele paras üllatus

Nagu Kask oma Facebooki postituses nentis, on ta jõudnud punkti, kus sportlik areng nõuab talle spetsiaalselt valmistatud teibaid, kuid temal õpilasena ei ole võimalik nende soetamiseks vajalikku 5000 eurot välja käia. Tema postitust jagati üle saja korra ning juba eelmise nädala lõpus võis ta uute teivastega tehtud foto juurde kirjutada: "Väga äge, et saime selle raha kokku!".

"See oli küll üllatus, et selle raha kokku saime," lausus Viljandi gümnaasiumis õppiv Kask Sakalale ning tunnistas, et ise ta oli lootnud saada sellest ehk poole. ​"Mõned summad olid ikka väga üllatavad."​