Häda pole midagi. Selgub, et Itaalia ajalooga lihtne Hiina auto on piisavalt nutikas, et hoida tagasi juhti, kes on jätnud turvavöö lahti. Pane enne vöö peale ja siis sõida. Kui aga sõidu ajal vöö avada, auto õnneks ei pidurda.

Silmast silma kohtumine saab alati alguse välimuse märkamisest. SWM G03 pistikhübriid on isepäraselt kandiline ja mulle see meeldib. Esimesest pilgust ehk mitte nii väga, aga proovisõidupäeva lõpuks juba küll. Proovisõiduauto on heledamat tooni sinine, nii et oma värvi ja kandilisusega paistab see teiste autode seast silma.