Kaubamärki Grossi Toidukaubad kasutava aktsiaseltsi OG Elektra juhatuse esimees ja ettevõtte omanik Oleg Gross ütles, et Eestis jätkuva kiire inflatsiooni peapõhjus on riigi poliitika makse aina kergitada. Tema arvates on selline käitumine väga lühinägelik.