Leena Kuutma, "Androgynos" on Viljandis omal kohal. Kas käisite vaatamas ka, kuidas see haiglahoone ja ümbritseva linnaruumiga suhestub?

Käisin vaatamas paigalduse ajal. Mulle tundus, et arhitektoonilises mõttes suhtestub ta küllalt hästi. Koht ja lai mõõtkava on hoone arhitektidelt konkursi tingimustes ette antud, eks me teeme oma parimat. Aga tegemist on kolmemõõtmelise asjaga, mida sa saad käega katsuma minna, nii et tegelik tunnetus kujuneb lõpuks ikkagi kohapeal. Samuti see, kuidas ta kunstilise kujundina vaataja peas tööle hakkab.