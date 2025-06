Unustatud haigused tõstavad pead

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Kärt Sõber ütles, et tänavu on Eestisse mujalt toodud viis leetrite juhtumit ning ühel nakatunul oli nakkusohtlikul perioodil koguni 40 lähikontakti.

«Tänu tervishoiutöötajate ja terviseameti epidemioloogide kiirele tegutsemisele pole suuremat puhangut tekkinud, kuid oht on väga suur,» lausus ta. «Leetritesse haigestumine on Euroopas viimase aastaga kümme korda kasvanud. Läkaköha juhtumite arv on Eestis hüppeliselt suurenenud. Samuti oli alles läinud sügisel Lätis juhtum, kus perekord haigestus difteeriasse ja nelja-aastane laps suri. Hiljuti teatas difteeriapuhangust Saksamaa.

Kevad on lasteaia lõpetamise aeg. Vanemad, kelle laps sügisel kooli läheb, peaksid veenduma, et lapsel oleksid kõik koolieelsed vaktsineerimised tehtud. Terviseameti statistika näitab, et Eestis on enam kui kolmandikul seitsmeaastastest lastest kooli alguseks vajalikud revaktsineerimised tegemata.