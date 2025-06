JUHTKIRI Parki parkida ei tohi, aga hoiatusest piisaks

Kui üldisest põhimõttest rääkida, ei ole ju mingit kahtlust, et linna pargis murule parkida ei tohi. See pole seaduse järgi lubatud, see pole ilus ja võib muru tükiks ajaks kahjustada, eriti märja ilmaga. Seda kõike peaks tegelikult iga autojuht teadma. Teiselt poolt võib neist ka aru saada, sest mingitel juhtudel on ju erikokkuleppeid sõlmitud. Pargiks on seda küll raske nimetada, aga näiteks ümber Viljandi järve jooksu ajal pargib haljasalal sadu autosid. Arvamust, et ehk on lauljatele ja tantsijatele sellekski korraks eriluba antud, süvendas teadmine, et samasse kohta on autosid varasematel aastatel jäetud. Kui siis esimesed sõidukid juba harjunud kohas paigas olid, tunduski paljudele tantsijatele, et kõik on oige ja miski ei saa minna vasemba.