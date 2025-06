Doris Meinbek täiskasvanute tiitlivõistlustest: sain aru, mida tahan saavutada ja mida pean selleks tegema

"Peale B-finaali sõitu olen iga päevaga aina rohkem enda jaoks seda võistlust lahti mõtestanud," nentis 20-aastane Meinbek ning ütles, et nägi nüüd, kus maal on täiskasvanute klassi latt ja kus maal on tema. "Sain neid vaadates aru, mida ma tahan saavutada ja mida ma selle jaoks pean tegema, mida enda juures muutma."

Meinbek tunnistas, et sellist eneseanalüüsi nagu praegu pole ta kunagi varem teinud, sest suured ja tähtsad võistlused on üldjuhul ikka olnud hooaja lõpus ning ikka on kippunud olema nii, et sisehooajal on juba meelest läinud, mis vahetult pärast võistlust mõeldud sai. "Seepärast oligi hea, et see võistlus oli hooaja alguses. Mul on teada, mida ma tahan muuta enda juures, ja nüüd saab terve välihooaja sellega tegeleda."