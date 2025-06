Sakala ajakirjaniku sulest ilmus krutskitega juturaamat

"Mulle meeldib väga illustreerida selliseid vimkaga lugusid – saab lasta fantaasial lennata," ütles Tuulike Kivestu. "Mõnus on välja mõelda, milline võiks olla üks teo seljas lendav tulnukalaps, voodi all magav vikerkaar või vihma näha igatsev tolmukübe. Meil Margusega on huumorisoon üsna sama koha peal ja see teeb koostöö eriti toredaks."