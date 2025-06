Viljandi vikatimees teeb hansapäevade ajal niitmiskoolituse

Mullu enda jaoks vikatiga niitmise avastanud ja sellest vaimustusse sattunud Karro avas Vikatimeistri stuudio jaanuari algul ning nagu ta ütles, on niitmiskoolituse mõte asjade loomulik käik ja oli tal peas tiksunud pikalt. "Kõige parema ettekujutuse vikatiga niitmisest annab ju ikka see, kui saad seda ise proovida."

Kui Karro oli hakanud Viljandis selle pilguga ringi vaatama, kus võiks koolituse teha, oli ta ühel hetkel jõudnud endise päästekomando juurde. "See on väga huvitav kinnistu ja juba üksnes selle pärast on ehk põnev koolitusele tulla," nentis ta.