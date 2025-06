REPLIIK Kolm eurot tomati eest

Aastate eest vaatasin Viini lennujaamas ühes kohvikus aukartusega värskeid õunu. Need olid ülimalt ilusad ja punapõsksed, kindlasti väga maitsvad, aga maksid kolm eurot. Tükk. See tundus nii absurdne, et tegin isegi pilti, mille peale siis kodumaal ahhetati ja ohhetati, et ikka täiesti segi seal mindud.