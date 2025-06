"Sõeluuringule peaks tulema kaebusteta," ütles radioloogiatehnik Ele Virolainen. Tegelikkuses on tema sõnul aga nii ja naa: tullakse kaebusteta, aga on ka neid, kellel on juba silmaga nähtavad rinnavähi tunnused. "Rind on punetav, on naha sissetõmme või väljavõlvuvus. Sümptomid on erinevad."