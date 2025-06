TÕNIS TULP Kui kaua me veel maadleme?

Öeldagu, mida tahes, aga vähemasti kõrvalseisjale tunduvad asjaosalised olevat kui kaks (või isegi kolm?) sikku purdel, kuigi nad ise väidavad vastupidist. Rendilepingute ja muude asjaga seotud ametlike dokumentide seisu on juba nii palju valgustatud, et ma kõike siin üle kordama ei hakka. Nagunii on teada, et augustis lõpeb maadluskeskuse rendileping linnaga praeguses asukohas Vaksali tänav 2, ja kuigi see sõlmiti teadmises, et seda saab pikendada veel neljaks aastaks, on linnavalitsusel kui ruumide valdajal seaduslik õigus see pikendamata jätta. Seega peab maadluskeskus kõnealustest ruumidest, mille nad omaenda kulu ja kirjadega maadlustreeninguteks sobivaks on teinud, enne aasta lõppu välja kolima.