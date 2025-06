Et tänavune hooaeg jääb 15-aastasel Lauril selles klassis viimaseks, ütleski ta, et plaan on see võitudega lõpetada. "Mõtlesin küll niimoodi, et võiks sellele klassile võiduka punkti panna, ning sellel võistlusel jooksis kõik hästi: pidasid nii tehnika kui närv."