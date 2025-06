Viljandimaa tantsupeo proovipäev lõppes suure hulga parkimistrahvidega

Saabuva suure peo korraldaja, Viljandimaa omavalitsuste liidu kultuurinõunik Reelika Poroson ei püüdnudki tagasi ajada, et proovipäevale tulnud tantsijad autosid suurel hulgal valesse kohta jätsid. Selline toimimine tulenes tema sõnul aga mitme asjaolu kokkulangemisest.

Esiteks on just sellist parkimiskorraldust varasemate maakonna laulu- ja tantsupidude või vähemasti proovide ajal rakendatud. "Harjumusjõud on suur," nentis ta.