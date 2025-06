Hiidkaabu tõstetakse kraanaga oma kohale

Võidutöö valiti välja juba 2023. aasta lõpul, aga paika saab see juuni alguseks. Täpsemalt öeldes on see skulptuur "Põim", mis meenutab Mulgi kaabut. Teose autorid on Sebastian Talmar ja Allar Esko ning taies sümboliseerib Mulgimaa kultuuri ja tervitab ringile jõudjaid, justkui kergitaks Mulgimaa ise saabujale kaabut.