JUSTIN PETRONE Uueveski oru šveitslased, oravad ja naljakad fantaasiad

​Minu jaoks on lihtsalt täiesti ilmselge, et suur looduslik ala, mis asub linna keskuse lähedal, on park. Kaartidele on see aga märgitud üksnes oruna, justkui see oleks nii looduslik paik, et sellele pole ametlikku nime tarvis. Kirjutasin sõbrale, et selle paiga ajaloo kohta lähemalt uurida, ja too ütles, et peame kohtuma silmast silma: sellist infot peab ikka vahetult jagama.