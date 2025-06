"Nii hea hinnaga mainekujundust ei saa jätta tegemata," lausus linnapea Johan-Kristjan Konovalov. Tema sõnul on linnalammastest saanud üks vaatamisväärsusi, mida turistid käivad uudistamas ja pildistamas, ning Viljandist on õppust võtnud teisedki: tänavu on lambad ka ühel Tartu suurel haljasalal.