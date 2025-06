Vanaema mälestused tõid Sydneys sündinud ettevõtja Londonist Viljandisse

Küsimuse peale, kuidas tema väga eestipärane nimi ingliskeelses maailmas on vastu võetud, hakkas Kalamäe esmalt naerma ja nimetas erinevaid variante, kuidas on võimalik Kalevit hääldada. Ka Kalamäe on kõlanud nagu kalmaar. Ehkki ingliskeelses ümbruses üles kasvanud, oskab ta suurepäraselt ä-tähte hääldada. "Austraalias olid siis kõigil naljakad nimed, sest nad olid eri riikidest tulnud. Harjusin sellega ära," kostis ta ja tõdes, et Eestis on juba sellepärast tore, et inimesed hääldavad tema nime õigesti. Tõsi on seegi, et maailma kuklapoolel sündinud mehe kahe eesti nime vahele mahuvad veel välismaised Benedict ja Howard.