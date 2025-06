“Täna on Viljandis eriline päev. Me ei ava seda päeva mitte ainult kontsertiga, vaid avame ukse mälestustele: nimetame orkestrimaja Tonio Tamra saaliks,” lausus Viljandi muusikakooli direktori kohusetäitja Kristi Oolo. Tema sõnul on see austusavaldus pikaajalisele muusikakooli direktorile, kelle juhtimise all see saal ka ehitati. Toona nimetati see orkestrimajaks, sest saal pidi olema koduks muusikakooli orkestrile.