Järgmisel nädalavahetusel täitub Viljandi hansameluga

Viljandi linnavolikogu esimees Helmen Kütt peab hansapäevi linna üheks rahvarohkemaks sündmuseks. “Hansapäevad on Viljandi üks kõige omanäolisemaid ja elavamaid linnaüritusi, mis toob kokku nii meie enda kogukonna kui ka külalised Eestist ja kaugemalt. See on aeg, mil saame ühiselt väärtustada oma pärandit ja tutvustada Viljandit kui loovat, kultuurilembest ja külalislahket linna,” kõneles Kütt.