Paul Kondase nahka pugenud Ott Sepp: rohkem naivismi teeks maailma palju ilusamaks paigaks

Lavastuses "Kondas ja maasikasööjad" kehastab nimitegelast Ott Sepp. Tema meelest oli Kondas väga lahe ja huvitav mees ning tal on hea meel, et just talle seda rolli pakuti.

Aastal 1980, kui Tallinnas on tulemas olümpiapurjeregatt ja maailmas sünnib üleüldse suuri asju, leiavad Viljandi elanikud, et nende väike armas kodulinn on teenimatult unustusse jäänud. Keset Viljandit Tartu tänaval elab aga Paul Kondas, Eesti kõige erilisem naivist, näitekirjanik, luuletaja, oma isikliku teatriteooria rajaja, viiuldaja ja endine kooliõpetaja. Saanud just 80-aastaseks, mõistab ta, et temale antud aeg hakkab otsa lõppema.