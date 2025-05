"See hakkas 1700. aastast pihta, mil Peeter I küüditas Puhja kanti Kavilda valda jurakinimelise rahvakillu, sealt see ongi tulnud," räägib Jurak. "Mu vanaonu uuris Nõukogude ajal meie esivanemate põlvnemist ja leidis selle kirikuraamatutest. Juraki nime on kirjutatud ka y-ga, Jyrak. Sageli pean ka ütlema, et olen ühe u-ga, mitte Juurak." Fenno-Ugria Asutuse kodulehelt võib lugeda, et neenetsi nimetus vene keeles on jurakisamojeed, kus jurak võib tuleneda komi nimest neenetsi kohta. Neenetsi-nimetus võeti Nõukogude Liidus ametlikult kasutusele 1920. aastail.