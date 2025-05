Viljandi kolme asutuse raamatukokku kolimise plaan kukkus läbi

Raha mitteandmise põhjendust linnapea Johan-Kristjan Konovalov veel ei tea, sest ametlikku otsust pole tulnud, küll aga on antud teada, et teised projektid olid eespool ja Viljandi mõttele raha ei jagunud. Kokkuvõttes tähendab Riigi Tugiteenuste Keskuses langenud otsus, et kõnealune kulude kokkuhoiu plaan läheb sahtlisse, sest linnal endal tööks vajalikku 1,25 miljonit eurot ei ole.