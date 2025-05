Lapsi peab kindlasti kaitsma ja mitte üksnes esimesel juunikuu päeval. Viimasel ajal on rohkesti räägitud koolikiusamisest. Aga mitte üksnes lastevahelisest kiusust. Palju on kuulda olnud ka juhtumitest, kus kiusatud on õpetajaid: olgu need lapsed, keda ei saagi vastutusele võtta, või lapsevanemad, kes ei soostu mõistma, et töövälisel ajal on õpetaja samasugune inimene nagu nemad ega pea olema ööpäev läbi kättesaadav, et lahendada õpilaste muresid.