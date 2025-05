Ott Karulin leidis, et kultuuriakadeemia on praegu heas seisus. "Siiski näen võimalust ambitsiooni suurendada, et akadeemia oleks jätkuvalt meistriõpet väärtustav kool, mis on Eestis akadeemiliselt veel nähtav."​ ​Samuti peab ta oluliseks luua paindlikke õpiteid ning toetada üliõpilasi ja õppejõude, et nad saaksid akadeemiast parima kogemuse.