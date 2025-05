Igal suve hakul on Viljandi Vallahaldus välikäimla paigutanud paljudesse paikadesse. Ettevõtte juhi Mati Valli sõnul on need nõnda jõudnud ujumiskohtadesse, aga ka spordiplatside ja mänguväljakute lähedusse.

Mustla laululava taga on käimla olnud igal aastal, sest sealsamas on trikipark, tänavu aga on selle käimlaga olnud parajat peavalu. Esimesel ööl vinnas üks seltskond selle maja tagant lavale. "Üksi seda treppidest üles ei tõsta," arvas Valli. Teisel hommikul leiti see kummuli keeratuna. "Sellega võib ka üks inimene hakkama saada."