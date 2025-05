JUHTKIRI Reformi ei maksa prügikasti visata

Viljandi maakonna peamise jäätmevedaja Eesti Keskkonnateenused juhatuse liige Argo Luude on seni olnud üsna kriitiline ning oma kriitikat ka põhjendanud. Ta on väitnud, et jäätmereform lajatab uute maksudega ja suurendab bürokraatiat, aga mis veelgi olulisem: Eestis puudub tööstus, mis suudaks siin tekkivaid erinevaid jäätmeid korralikult ringlusse võtta. Ehk siis võime siin jäätmed liigiti koguda, aga edasi siin nendega midagi teha pole. Klaasi annab üles sulatada, aga piimapakist, mida me tulevikus peame hakkama hoolikalt eraldi sortima, on nii keeruline midagi tarvitamiskõlblikku kätte saada, et muutub küsitavaks, kas seda üldse on mõistlik Eestis üritada.