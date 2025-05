Doris Meinbek ja Rachel Kõllo tegid Euroopa meistrivõistluste debüüdi. "Start õnnestus ja esimese poolega sõidust võis ka rahul olla"

Eesti kahepaat lõpetas ajaga 7.10,9 viiendana, eespool Hollandi (6.46,48), Rumeenia (6.48,18), Hispaania (6.51,74) ja Suurbritannia (6.54,86) koondis. Olgu öeldud, et sealhulgas on koondisi, kes on käinud olümpiamängudel ja võtnud ka medaleid, niisamuti on neil varasem kogemus Euroopa meistrivõistlustel ja maailmameistrivõistlustel osalemisest.