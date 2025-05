MAIT ALLAS Tark ei torma ehk Miks ootab ​EKRE tuulepargi eelnõu analüüsi

19. mail lepiti koalitsiooni koosolekul kokku, et enne eelnõu suunamist volikogu komisjonidesse ja ka volikogu istungile on vaja koostada õiguslik analüüs. Peamiselt on vaja saada vastus kahele küsimusele. Esiteks: kas eelnõu vastuvõtmisel võib tekkida eriplaneeringust huvitatud isikutel (arendajatel) rahaliste nõuete õigus valla suhtes? Teiseks: milline on otsuse põhjal tekkiva kohtuvaidluse perspektiiv? Kas pigem on tõenäoline, et vald kohtuvaidluse võidab, või pigem, et ta kaotab? Seega on tarvis mõista, millised riskid otsuse vastuvõtmisega kaasnevad.