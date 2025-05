INTERVJUU Taristuminister Kuldar Leis jäätmereformist: omavalitsus ei jää olukorda, et saab kohustuse, aga raha ei ole

Kuldar Leis, praegu, selle intervjuu ajal (intervjuu on tehtud 23. mail – toimetus), pidi tegelikult toimuma maakonnalehtede ajakirjanike briif​. Väga vähese huvi tõttu jäi see ära. Mis mõtteid see tekitab?

Me tegime pressibriifi ka Tallinnas üle-eestilistele suurtele meediamajadele ja seal oli huvi õnneks suur. Aga ma arvan, et meie sammude järjekord ongi nüüd selline, et oleme reformi kirja saanud, valitsus on selle kinnitanud ja edasi läheb see riigikokku. Enne seda kõike kohtusime veel kõikvõimalike huviliste ja osalistega ning nüüd ongi vaja edasi tegeleda just kohalikele omavalitsustele ja kodanikele selgitustöö tegemisega.