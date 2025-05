Mind ajendas seda artiklit kirjutama olukord, kuhu on jõudnud Viljandi linnavalitsuse ja maadlusklubi läbirääkimised klubi rendilepingu pikendamise teemal. Et see teema on Viljandi kogukonda väga lõhestanud, rõhutan, et selles artiklis on esile toodud ainult minu isiklikud seisukohad.